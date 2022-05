Formula 1, Ecclestone arrestato in Brasile: pronto a partire con una pistola nel bagaglio

L’ex boss della Formula 1 Bernie Ecclestone è stato arrestato all’aeroporto Viracopos di Campinas dopo essere stato trovato in possesso di una pistola detenuta illegalmente, mentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. La polizia locale ha affermato di aver trovato una pistola LW Seecamp.32 non documentata nel bagaglio di Ecclestone, 91 anni, durante uno screening a raggi X. Ecclestone ha riconosciuto di possedere la pistola, ma ha detto che non era a conoscenza che fosse nel suo bagaglio in quel momento. Dopo aver pagato la cauzione, è stato liberato per continuare il suo viaggio.

Ecclestone, che ha trascorso 40 anni alla guida della Formula 1 prima di dimettersi nel 2017, è sposata con Fabiana Ecclestone, nata in Brasile.



