Forte nevicata prevista a Istanbul, annullati oltre 200 voli

ISTANBUL, 09 MAR - La compagnia di bandiera turca Turkish Airlines ha cancellato 205 voli da e per Istanbul in programma domani a causa di una tempesta di neve prevista a partire da questa notte fino a domenica. Lo si legge in un comunicato dell'azienda, citato dall'agenzia Anadolu, da cui si apprende che anche nei giorni successivi potrebbero essere annullati altri voli, sia domestici che internazionali. Dal tardo pomeriggio la neve ha già cominciato a cadere in alcune zone di Istanbul e, a causa dell'allerta meteo, da domani a lunedì prossimo resteranno chiuse scuole e università e gli impiegati pubblici non dovranno presentarsi sul posto di lavoro.

