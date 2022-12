Francia: accordo per evitare sciopero dei treni a Capodanno

PARIGI, 23 DIC - I quattro principali sindacati della Sncf - la compagnia ferroviaria francese oggetto in questi giorni di forti agitazioni sociali - hanno firmato l'accordo proposto dalla direzione dell'azienda per scongiurare lo sciopero dei treni nel week-end di Capodanno: è quanto annunciato oggi dalla stessa Sncf. Niente da fare, invece, per questo week-end di Natale, per il quale si prevedono forti disagi sulla rete ferroviaria d'Oltralpe a causa dello sciopero dei controllori. L'accordo firmato per evitare lo sciopero della prossima settimana "prevede misure forti per un vero riconoscimento della professione di controllore", scrive l'Sncf in una nota, aggiungendo tuttavia che "i disagi resteranno invariati per questo fine settimana", con centinaia di migliaia di passeggeri in cerca di alternative al treno (aereo, bus, car sharing, ecc.) nei giorni di Natale. "Tutte le condizioni sono ora riunite affinché l'insieme dei controllori riprenda il lavoro", aggiunge la Sncf. L'accordo è stato firmato dai sindacati CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail e CFDT-Cheminots, anche se la protesta è stata inizialmente promossa su Facebook da un 'collettivo' informale di controllori che rifiutano qualsiasi etichetta sindacale. Da novembre, la Sncf fatica a riannodare il dialogo con i controllori, che chiedono un miglior riconoscimento delle loro specificità professionali.

