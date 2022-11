Francia, al massimo storico il numero dei detenuti

PARIGI, 27 NOV - Il numero di detenuti in Francia ha raggiunto il massimo storico a novembre, con 72.809 persone dietro le sbarre, superando il precedente record di 72.575 detenuti registrato nel marzo 2020, alla vigilia del confino deciso per combattere la pandemia di Covid-19, che ha portato a un drastico calo del numero di detenuti. Da allora, le statistiche sono aumentate costantemente, fino ad avvicinarsi al massimo storico con 72.350 persone incarcerate al primo ottobre. Il primo novembre le carceri francesi contavano 72.809 detenuti per 60.698 posti disponibili, vale a dire una densità carceraria del 120%, rispetto al 115,4% di un anno fa.

