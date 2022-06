Francia: caldo, revocata l'allerta rossa. 50 distretti arancioni

PARIGI, 19 GIU - Revocata l'allerta rossa per l'ondata di caldo nel sud-ovest della Francia. Nel Paese, 50 dipartimenti del centro e del nord-est sono ancora in allerta arancione, mentre trentadue sono in allerta gialla, soprattutto per temporali, pioggia, inondazioni o forti venti. "Un'ondata di caldo precoce e intensa è in corso su vasta parte dell'area orientale del Paese", scrive Météo France nel bollettino quotidiano, che prevede anche un "forte peggioramento meteo per la serata di oggi dalla Nuova Aquitania all'Ile-de-France". Sabato sono state registrate temperature anche superiori ai 40 gradi, con caldo record nell'ovest del Paese.

