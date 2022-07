Francia: cresce l'indice di popolarità di Macron

PARIGI, 22 LUG - L'indice di popolarità del neo rieletto presidente della Francia, Emmanuel Macron, è in crescita di 5 punti a luglio, con 43% di opinioni favorevoli: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto BVA per radio RTL e Orange. In aumento di 8 punti, al 49%, anche la popolarità della premier Elisabeth Borne. Dopo un calo a giugno (39%), in seguito al periodo complicato seguito alle elezioni legislative, quando ha perso la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale, la popolarità di Macron guadagna dunque terreno, in particolare, tra i giovani di 18-34 anni (43%, +11 punti).

