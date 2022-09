Francia: in caso di sfiducia Macron scioglierebbe le Camere

PARIGI, 29 SET - Se le opposizioni in Francia si coalizzano in un voto di sfiducia per far cadere il governo, il presidente Emmanuel Macron non esclude uno scioglimento dell'Assemblée Nationale: lo ha detto alla tv LCI il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt. "Se tutte le opposizioni si coalizzassero per adottare una mozione di sfiducia per far cadere il governo - ha detto Dussopt - lui si rivolgerebbe ai francesi e i francesi deciderebbero e direbbero qual è la nuova maggioranza che vogliono. E, ovviamente, noi saremmo in campagna elettorale per assistere il presidente". Dussopt è stato incaricato da Macron di avviare nuovi contatti sul contestato progetto di riforma delle pensioni a partire dalla settimana prossima.

