Francia: incendi anche nel Jura, bruciati 330 ettari boschi

STRASBURGO, 11 AGO - Due incendi boschivi hanno devastato più di 330 ettari nel sud del Jura, uno dei quali era ancora attivo questa mattina. Lo ha reso noto la prefettura. 80 vigili del fuoco e 24 autopompe sono al lavoro per controllare l'incendio che è attivo da martedì a Vescles e continua a diffondersi verso nord dopo aver bruciato 170 ettari, ha dichiarato la prefettura. Un elicottero per il bombardamento d'acqua è atteso a Maine-et-Loire, dove sono stati appiccati i due incendi principali che hanno devastato più di 1.500 ettari. L'intervento dell'elicottero dovrebbe facilitare le operazioni a terra contro l'incendio, che si sta diffondendo in una zona impervia dove i soccorsi stentano a progredire. Dal primo agosto il Jura è stato classificato al livello massimo di siccità. Nei Vosgi, l'incendio che ha bruciato 30 ettari di foresta tra i comuni di Mortagne e Brouvelieures, è ormai domato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA