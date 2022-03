Francia: Le Pen a 5 punti da Macron, ora ci crede

PARIGI, 31 MAR - Mai così poco scarto fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen: si è ridotto ad appena 5 punti il distacco fra il presidente candidato alla propria successione e la sfidante di estrema destra alle elezioni presidenziali francesi del 10 aprile. Fra i due - secondo l'ultimo sondaggio Elabe per BFM TV - il distacco ad un eventuale ballottaggio sarebbe quello fra il 52,5% delle intenzioni di voto per Macron e il 45,5% per Le Pen. E oggi, in molti osservano le "avvertenze" in fondo allo studio: il margine di errore è del 3,1%, un elemento che per la prima volta rende concrete le speranze di Marine Le Pen.

