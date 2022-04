Francia: Macron comizio a Marsiglia, cortei contro Le Pen

PARIGI, 16 APR - Il presidente francese, candidato alla propria rielezione, Emmanuel Macron, è protagonista oggi pomeriggio di un grande comizio a Marsiglia, seconda città della Francia, in cui tenterà di convincere soprattutto l'elettorato di sinistra a votare per lui al secondo turno delle presidenziali, il 24 aprile, di fronte all'avversaria di estrema destra, Marine Le Pen. Quanto alla Le Pen, che oggi è in visita in un dipartimento del centro del paese, nella regione della Loira, ha definito "profondamente antidemocratiche" le tante manifestazioni in programma oggi nelle città della Francia contro la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. Diverse migliaia di persone sono attese per il comizio di Macron davanti al palazzo del Pharo sul Vecchio Porto di Marsiglia, città dove il 31% ha votato per il leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon al primo turno. La battaglia fra i due candidati finalisti è incentrata proprio sui voti del 22% del candidato della gauche che ha ottenuto il suo miglior risultato alle presidenziali. Il programma della Le Pen è ancora da aggiornare, anche perché il week-end si presenta delicato viste le decine di manifestazioni indette per dire "no" all'estrema destra. A Parigi, dove già in mattinata contestatori del gruppo "Extinction Rebellion" bloccano i Grands Boulevards, un corteo è previsto alle 14 da place de la Nation a République. La manifestazione è considerata "a rischio" dalla polizia.

