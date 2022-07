Francia: Macron, 'lo Stato è mobilitato contro gli incendi'

PARIGI, 15 LUG - Lo Stato francese è "mobilitato" contro gli incendi boschivi che hanno colpito alcune zone del Paese, in particolare, il dipartimento della Gironda, vicino Bordeaux: lo ha detto Emmanuel Macron, ringraziando il lavoro dei pompieri in lotta contro le fiamme ma anche i partner europei per l'aiuto giunto da Grecia, Spagna e Italia. "Siamo mobilitati" e "continueremo a reggere", ha dichiarato il presidente in visita al Centro Operativo francese per la gestione delle crisi (Cogic) di Parigi insieme al ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. "Stiamo vivendo una stagione eccezionale per la sua durezza. Già ora, dopo una primavera molto secca - ha continuato Macron - abbiamo più di tre volte il numero di boschi bruciati rispetto al 2020". Oltralpe, 11 dipartimenti sono stati piazzati in allerta arancione per il caldo. I pompieri continuano a lottare contro gli incendi, in particolare, nel dipartimento della Gironda, dove 7.300 ettari sono andati in fumo senza causare vittime. Un incendio è divampato a sud di Bordeaux, l'altro nei pressi della Dune du Pilat, destinazione turistica molto amata dai francesi. Ringraziando il lavoro di pompieri e prefetti di zona, Macron ha espresso solidarietà "alle migliaia dei connazionali evacuati in questi ultimi giorni", con "l'angoscia che comporta una simile situazione": Da martedì, oltre 10.000 persone sono state evacuate da campeggi situati nei pressi della Dune du Pilat e dal borgo adiacente alla base militare di Cazaut, in Gironda. Il presidente ha reso anche omaggio alla "solidarietà europea" nel quadro del Meccanismo europeo di Protezione Civile (Mepc)" ringraziando,, in particolare, la Grecia, che ha messo a disposizione "degli apparecchi", giunti questa mattina, ma anche da Spagna e Italia.

