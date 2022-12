PARIGI, 09 DIC - In Francia, la gratuità dei preservativi in farmacia annunciata ieri da Emmanuel Macron verrà estera anche ai minorenni: è quanto precisato oggi dallo stesso presidente francese in un video pubblicato su Twitter da Alicante, in Spagna, dove si trova per il vertice dei Paesi dell'Europa mediterranea.

