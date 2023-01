Francia: Melenchon, non sono candidato alla mia successione

PARIGI, 12 GEN - "Non sono candidato alla mia successione" per rappresentare La France insoumise alle elezioni presidenziali del 2027. Lo ha annunciato oggi il leader della sinistra radicale francese, Jean-Luc Mélenchon su France 2, non escludendo però la possibilità che future "circostanze" lo possano far decidere diversamente La sua priorità è "finire il lavoro intellettuale", ha confidato. "Non faccio parte della battaglia per la mia successione", ha aggiunto.

