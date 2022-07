Francia: nuove evacuazioni nella Gironda per gli incendi

BORDEAUX, 17 LUG - Nuove evacuazioni sono in corso in queste ore nel dipartimento francese della Gironda davanti all'avanzata del fuoco che ha ripreso la sua corsa rendendo "estremamente difficile" il lavoro dei vigili del fuoco, sei giorni dopo l'inizio di questi giganteschi incendi che hanno devastato più di 11.000 ettari di vegetazione. Nel settore Landiras le "autorità stanno evacuando gli abitanti del comune di Cabanac, con 2.100 persone", ha scritto la prefettura su Twitter. Secondo i vigili del fuoco, queste nuove evacuazioni preventive portano a "16.200" il numero dei vacanzieri che da martedì sono dovuti partire. A Teste-de-Buch "la situazione sta peggiorando. L'incendio ha raggiunto il mare e si dirige verso sud", ha aggiunto in un secondo tweet la prefettura, che ha chiesto "estrema cautela". Sui social network, gli internauti hanno pubblicato foto e video, presi dal mare, dell'enorme incendio "alto 30 metri" che divora la spiaggia della laguna, a sud della duna du Pilat. Il fuoco non dovrebbe raggiungere il dipartimento delle Lande perché il vento dovrebbe virare verso ovest e verso nord", ha indicato il tenente colonnello Arnaud Mendousse.

