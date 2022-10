Francia: penuria benzina, governo prevede netto miglioramento

PARIGI, 12 OTT - Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, prevede un "miglioramento molto netto nei prossimi giorni" della crisi legata alle riserve di carburante nelle stazioni di benzina del Paese, dopo le precettazioni dei lavoratori delle raffinerie in sciopero che bloccano i rifornimenti. I primi ad essere raggiunti dal provvedimento sono stati i dipendenti di Esso-ExxonMobil di Gravenchon-Port-Jéròme, in Normandia, definiti "indispensabili al funzionamento" dell'impianto. "Nei prossimi giorni vedrete un netto miglioramento", ha assicurato Véran al termine del consiglio dei ministri a Parigi, aggiungendo tuttavia che "il completo ritorno alla normalità richiederà diversi giorni". Secondo fonti del governo, la penuria totale o parziale di carburanti riguarda il 15% delle stazioni di servizio del Paese. Una crisi che va avanti da giorni, con i lavoratori in sciopero che invocano un aumento dei salari nel settore petrolifero.

