Francia: per nuovo governo 'almeno un'altra settimana'

PARIGI, 28 APR - Ci vorrà almeno un'altra settimana per avere l'annuncio del nuovo governo francese, secondo quanto riferito oggi dal portavoce dell'attuale compagine guidata da Jean Castex. "Il mandato quinquennale si conclude ufficialmente il 14 maggio", ha ricordato oggi il portavoce del governo attuale, Gabriel Attal, ai giornalisti riuniti all'uscita del Consiglio dei ministri. Quindi, come ha aggiunto, il Consiglio di oggi non sarà l'ultimo dell'attuale governo, che dovrebbe rivedersi ancora fra una settimana prima della formazione del nuovo governo per il secondo mandato di Emmanuel Macron. Il governo attuale guidato da Castex "è al lavoro per continuare a prendere le necessarie decisioni", ha aggiunto Attal, citando in particolare gli aiuti al potere d'acquisto dei cittadini di fronte all'inflazione, la situazione in Ucraina e il Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia UE, in programma lunedì. Al quale "parteciperà ovviamente Barbara Pompili", ministra per la Transizione ecologica. Nell'entourage di Emmanuel Macron, si ipotizza una "cerimonia di investitura l'8 maggio", data che segnerebbe l'inizio del secondo mandato del presidente rieletto.

