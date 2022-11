Funerali di Stato in Polonia per le due vittime del missile

ROMA, 18 NOV - I due uomini morti martedì scorso in Polonia dopo la caduta di un missile dalla zona di guerra ucraina riceveranno un funerale di stato. Lo riporta la Dpa, precisando che le esequie, separate si svolgeranno rispettivamente domani e domenica. Lo ha rivelato oggi il parroco di Przewodów. Un missile è caduto martedì in questo piccolo villaggio situato a sei chilometri dal confine ucraino. A perdere la vita un conducente di un trattore di 60 anni e un magazziniere di 62 anni che lavoravano in un magazzino vicino all'area dell'impatto. Il trattore carico di mais era diretto al magazzino al momento dell'impatto, secondo quanto riferito dai media polacchi.

