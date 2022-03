Galia e Caterina in fuga con i figli e un bambino che sta per nascere

Fogli e colori. Ieri sera, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, sono arrivate due donne e due bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Galia, incinta di nove mesi, i suoi figli (8 e 5 anni) e l’amica Caterina hanno affrontato il viaggio della disperazione.

I due bambini, appena arrivati a casa della famiglia italiana hanno subito chiesto dei fogli e dei colori per disegnare e colorare. Hanno chiesto un po' di normalità. Galia, Caterina e i bambini erano in viaggio da 170 ore. Da sette giorni scappavano dalla loro casa vicino a Kiev. A San Giovanni La Punta sono stati accolti da Ignazio Motta e Pina Calanna e dai loro figli Giovanni e Grace. La famiglia Motta da oltre vent'anni è la famiglia italiana di Denis, marito di Galia.



Grazie ad un progetto inclusivo, negli anni '90 la famiglia puntese aveva ospitato il piccolo Denis, oggi diventato uomo e papà. Per lui, la famiglia Motta è la sua famiglia italiana. Per loro, lui è il terzo figlio. Denis, è dovuto rimanere nel suo paese per servire lo Stato. Le donne e i bambini, invece, hanno avuto la possibilità di fuggire dalla guerra. «Non volevamo lasciare la nostra casa – dice Galia – purtroppo una mattina ci siamo svegliati con gli aerei che volavano sul tetto e abbiamo capito che era meglio lasciare l’Ucraina. Sette giorni fa ci siamo messi in macchina e siamo arrivati al confine con la Moldavia. Lì, prima di noi, c'erano circa 5mila auto in attesa di oltrepassare il confine. Da lì, io, Caterina e i bambini abbiamo attraversato la Romania, l’Ungheria e la Slovenia. Poi finalmente siamo arrivati in Italia. Non sappiamo se mai ritroveremo la nostra casa in Ucraina».



Un viaggio infinito. La stanchezza fisica è chiaramente impressa sui volti di tutti i quattro protagonisti. Su quello di Galia ancora di più, visto che dovrebbe partorire a giorni. Adesso c'è bisogno dell’aiuto di tutti. La famiglia Motta ha già messo a disposizione la loro casa, ma è una situazione momentanea. Purtroppo per motivi logistici, le quattro persone ucraine, più il neonato che sta per nascere, hanno bisogno dei loro spazi. La famiglia Motta, ancora una volta, sta dimostrando il grande cuore dei siciliani, ma servirebbe trovare un appartamento idoneo. Preferibilmente a San Giovanni La Punta o nei Comuni limitrofi. C'è bisogno anche di vestiti e scarpe per i bambini e per il neonato, della culla, del passeggino, di giocattoli. Chiunque possa aiutare queste persone, può contattare il numero 335.7161203.





