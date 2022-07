Gas: Baerbock, bene piano Ue, coesione nostra forza

BERLINO, 26 LUG - La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, oggi a Praga, ha salutato positivamente il piano di emergenza di risparmio energetico dell'Ue che, stando alla Dpa, dovrebbe essere presentato oggi. "È una straordinaria notizia", ha affermato. "Noi così sottolineiamo che non ci lasciamo dividere: come stati Ue, infatti, potremmo anche scontrarci, dal momento che il gas è così scarso. "Sappiamo che la nostra forza è la coesione, e questo proprio in tempi non facili", ha concluso.

