Gas: Berlino, 'Ue mandi segnale a Putin, non ci dividerà'

BRUXELLES, 26 LUG - "E' molto importante che il prossimo passo dimostri che l'Ue resta unita e che dia un segnale forte a Putin e alla Russia anche nel giorno in cui i flussi di gas del Nordstream 1 si ridurranno di un ulteriore 20%: non ci dividerai". Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, arrivando al Consiglio straordinario Energia. L'ultima versione del piano Ue d'emergenza sul gas, negoziato dalla presidenza ceca, presenta "molti compromessi, questo è il modo in cui opera l'Ue", il fatto che le deroghe introdotte portino a "troppa burocrazia è un pericolo, ma le esenzioni di per sé sono ragionevoli", ha evidenziato Habeck.

