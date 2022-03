Gas: Tap, trasportati in Europa primi 10 mld metri cubi

BELGRADO, MAR 17 - A poco più di 14 mesi dall'avvio delle forniture, TAP ha trasportato in Europa un totale di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall'Azerbaigian, di cui circa 8,5 hanno raggiunto l'Italia. Lo rende noto la stessa TAP. L'azienda trasporta in Europa il gas naturale proveniente dal giacimento di Shah Deniz nel settore azero del Mar Caspio. Il gasdotto, lungo 878 km, si collega con il Trans Anatolian Pipeline (TANAP) al confine turco-greco, attraversa la Grecia e l'Albania e il Mar Adriatico e poi arrivare in Italia. "Quello dei 10 miliardi di metri cubi è un traguardo simbolico ma importante," ha detto il Managing Director di TAP, Luca Schieppati. "Riguardo l'aumento di capacità - ha aggiunto Schieppati - possiamo dare un contributo in tempi rapidi raggiungendo il pieno utilizzo dell'attuale capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi all'anno, cui possiamo aggiungere un ulteriore apporto grazie alla capacità offerta a breve termine". "TAP può raddoppiare la propria capacità ed espandersi progressivamente, fino a 20 miliardi di metri cubi all'anno, in un arco temporale che varia dai 45 ai 65 mesi a seconda delle richieste ricevute durante la fase vincolante del market test attualmente in corso, prevista per luglio 2023", ha precisato Marija Savova, Head of Commercial di TAP. Tuttavia, ha anticipato Savova, la compagnia "può accelerare questa tempistica e avviare la fase vincolante del test di mercato nel 2022, a condizione di ricevere manifestazioni di interesse per un inizio anticipato nella consultazione pubblica in corso, cui tutte le parti interessate sono invitate a partecipare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA