Gas: Von der Leyen, 'Russia inaffidabile già prima guerra'

BRUXELLES, 18 LUG - "Già prima della brutale invasione all'Ucraina Le forniture di gas russo all'Europa non erano più affidabili. L'Ue ha quindi deciso di diversificare le forniture dalla Russia e di rivolgersi a fornitori più affidabili. Sono lieta di annoverare l'Azerbaigian tra questi. Siete davvero un partner energetico fondamentale per noi non solo per la nostra sicurezza di approvvigionamento ma anche per i nostri sforzi di diventare neutrali dal punto di vista climatico". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa da Baku.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA