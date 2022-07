Gb: altre 2 dimissioni in governo Johnson, ma lui va avanti

LONDRA, 06 LUG - Altre due dimissioni nel governo di Boris Johnson, sulla scia dei contraccolpi per la gestione del premier Tory britannico dello scandalo Pincher, ultimo di una lunga serie. Ad annunciare oggi la loro uscita dalla compagine sono stati Will Quince, viceministro responsabile finora del dossier della Famiglia e dell'Infanzia, e Laura Trott, finora ministrial aide (qualcosa di meno di sottosegretario) ai Trasporti. Posizioni che Johnson ha ricoperto subito con un immediato mini rimpasto, deciso per ora - come ribadito oggi dal nuovo cancelliere Nadim Zahawi -a cercare di andare avanti. Johnson è atteso più tardi alla Camera dai Comuni.

