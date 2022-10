ROMA, 20 OTT - La leader dei Comuni, la conservatrice Penny Mordaunt che aveva corso in estate per la leadership del partito, invoca il noto slogan britannico "keep calm and carry on" (mantenere la calma e andare avanti), affermando che è ciò che intende fare e invitando tutti a fare lo stesso.

