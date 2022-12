Gb: arriva in tv il musical satirico sul principe Andrea

LONDRA, 27 DIC - Dopo le forti polemiche seguite alla docuserie di Harry e Meghan su Netflix la famiglia reale britannica resta sempre al centro dell'attenzione dei media. E' infatti in arrivo il 29 dicembre sull'emittente televisiva Channel 4 l'irriverente musical satirico sul principe Andrea, che ripercorre la vita del terzogenito della defunta regina Elisabetta, considerato storicamente il suo figlio prediletto, dalla gioventù fino al coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein e all'esclusione recente dai compiti di rappresentanza ufficiale della dinastia Windsor. 'Prince Andrew: The Musical' è stato scritto e interpretato da Kieran Hodgson e nel cast c'è Munya Chawawa nei panni di Carlo (soprattutto come principe di Galles prima di diventare re) ed Harry Enfield in quelli dell'ex primo ministro laburista Tony Blair, mentre per impersonare Margaret Thatcher è stata scelta la drag queen Baga Chipz. Sette canzoni originali si intrecciano nel musical con filmati d'archivio che tracciano l'ascesa e la caduta del duca di York: prima invidiato rampollo negli anni '70 e in seguito agli scandali figura criticata ed emarginata, passando attraverso il suo fallimentare matrimonio con Sarah Ferguson e l'intervista disastrosa con Emily Maitlis nel 2019. L'anchorwoman canadese del programma serale Newsnight di Bbc mise infatti il principe in difficoltà e in imbarazzo proprio sul caso Epstein, in quello che doveva essere un tentativo pubblico di autodifesa dalle accuse. Il musical è stato accolto dalla stampa con pareri molto diversi. Si va dal filo-conservatore Daily Telegraph che lo definisce "deliberatamente ridicolo", al progressista Guardian che si chiede se non sia troppo presto per affrontare la vicenda di Andrea, ad altri come il Times e l'Evening Standard colpiti da uno show che fa di tutto per divertire e provocare.

