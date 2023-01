Gb: BoJo scrive autobiografia bomba, ricco contratto con editore

LONDRA, 16 GEN - Ripetere il successo planetario da Guinness dei primati che sta avendo - almeno nei primi giorni di vendita - l'esplosiva autobiografia del principe ribelle Harry intitolata 'Spare' appare impresa impossibile. Ma anche quella di Boris Johnson potrebbe mettere a segno un risultato importante, secondo le aspettative dell'editore HarperCollins, che ne ha appena acquisito i diritti riconoscendo all'ex primo ministro Tory un contratto lucroso in base alle indiscrezioni dei media: risultato che, in termini di capacità d'attrazione della curiosità dei lettori, si prevede ben superiore se non altro a quelli riscossi dalle memorie pubblicate dai precedenti inquilini di Downing Street degli ultimi anni. Si tratterà di memorie raccontate "come nessun altra", ha detto Arabella Pike, direttrice di una delle collane di HarperCollins incaricata di curarne la pubblicazione. Evocando l'intenzione dell'artefice della Brexit di mettere a nudo con la verve che lo contraddistingue i suoi tre turbolenti anni a capo del governo: iniziati col trionfo elettorale del 2019 e conclusosi con la caduta del 2022 tra scandali e rivolte nel Partito Conservatore; ma segnati pure da eventi epocali come la pandemia da Covid o la guerra in Ucraina.

