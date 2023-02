Gb: condanna record a 36 ergastoli per poliziotto stupratore

LONDRA, 07 FEB - E' stato condannato a ben 36 ergastoli di fronte alla Southwark Crown Court di Londra l'ex agente di polizia britannico David Carrick, 48 anni, riconosciutosi colpevole nei mesi scorsi di 49 capi d'imputazione relativi a 24 episodi di stupro nei confronti di 12 donne, nonché di aggressioni sessuali e molestie. Crimini perpetrati impunemente durante quasi un ventennio di servizio malgrado la segnalazione di ripetute avvisaglie di comportamenti sospetti; e il cui disvelamento ha allungato la lista degli scandali storici o recenti emersi sulla Metropolitan Police londinese (o Scotland Yard), principale corpo di polizia del Regno Unito, oltre che centro di coordinamento nazionale dell'antiterrorismo. Durante la lettura del verdetto di condanna a vita - che prevede un termine di 30 anni per la scarcerazione anticipata, senza tuttavia escludere i benefici di legge che la rendono sulla carta fruibile - la giudice Cheema-Grubb ha evocato dettagli delle brutali violenze dell'imputato, evidenziandone "il totale disprezzo" per le vittime prima che per la divisa. Non senza bollare Carrick alla stregua di un uomo in grado di trasformarsi in "mostro", se in preda all'alcol; oltre che incapace di manifestare nel processo segni credibili di pentimento. L'uomo, ha informato la stessa giudice, è comunque al momento detenuto in un ospedale psichiatrico, dopo un tentativo di suicidio (rivelato da Cheema-Grubb nel dispositivo come atto "di autocommiserazione, non di rimorso") nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh.

