Gb: corsa a Downing Street, Boris Johnson rientrato a Londra

ROMA, 22 OTT - Boris Johnson è rientrato questa mattina nel Regno Unito dalla sua vacanza nella Repubblica Dominicana: lo riporta il Guardian, precisando che l'aereo sul quale viaggiava l'ex premier britannico è atterrato all'aeroporto londinese di Gatwick. Il volo, aggiunge il giornale, è stato seguito da circa 7.000 utenti del sito web FlightRadar24. Johnson è tra i possibili successori della premier dimissionaria Liz Truss, insieme all'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e all'attuale Leader of the House alla Camera dei Comuni, Penny Mordaunt. Lunedì, come è noto, scadono i termini per la presentazione delle candidature formali, con il quorum richiesto elevato al sostegno minimo di 100 parlamentari del gruppo di maggioranza.

