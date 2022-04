Gb: ergastolo al terrorista che ha ucciso deputato Tory

LONDRA, 13 APR - Il 26enne britannico di origini somale Ali Harbi Ali è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il 15 ottobre scorso a coltellate il deputato conservatore sir David Amess a Leigh-on-Sea, nel sud dell'Inghilterra, in quello che è stato giudicato come un attacco terroristico. Lo ha stabilito la Old Bailey di Londra. Nel leggere il dispositivo, il giudice Sweeney ha affermato: "Questo è un omicidio che ha colpito al cuore la democrazia". Ali, terrorista seguace dello Stato islamico che ha agito da solo, non ha mostrato nessun rimorso per il suo atto, come ha sottolineato Sweeney.

