Gb: forfait della regina, Carlo leggerà Queen's Speech

LONDRA, 09 MAG - Ancora un forfait per la 96enne regina Elisabetta, che domani non sarà a Westminster per leggere il cosiddetto Queen's Speech, il programma del governo britannico, in occasione dell'inaugurazione a Camere riunite della nuova sessione parlamentare. La sovrana sarà sostituita dall'erede al trono Carlo, come rende noto Buckingham Palace, precisando che la decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali: raccomandazione che Sua Maestà ha accolto "con riluttanza". E' la prima assenza a questo appuntamento istituzionale dal 1963.

