Gb: Harry accusato di 'snobbare' la regina

LONDRA, 12 MAR - Il principe Harry è stato accusato di snobbare la regina Elisabetta II dopo aver annunciato che non sarà presente alla funzione in memoria del nonno, il principe Filippo (deceduto il 9 aprile del 2021), in quanto e è in corso un'azione legale contro il governo britannico per riavere la scorta della polizia per sé e la famiglia quando viaggia nel Regno Unito. Un portavoce ha confermato che Harry salterà la funzione nell'Abbazia di Westminster il 29 marzo prossimo, ma dovrebbe partecipare agli Invictus Games che si terranno due settimane dopo nei Paesi Bassi. Sulle colonne del quotidiano The Sun, Angela Levin, autrice di un libro sul nipote della regina, ritiene che il principe "snobbi non solo il duca di Edimburgo (Filippo) ma soprattutto, la regina" per la sua assenza. La biografa della famiglia reale ha quindi accusato il duca di Sussex di "ricatto" in merito alla funzione per il nonno.

