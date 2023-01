Gb: Harry apre spiraglio a Carlo, ma 'la palla è nel loro campo'

LONDRA, 05 GEN - La partecipazione del principe 'ribelle' Harry all'incoronazione formale di suo padre Carlo e della regina Camilla in calendario il 6 maggio (come gesto di riconciliazione dopo gli scontri e le ultime rivelazioni imbarazzanti preannunciati con l'uscita della sua autobiografia intitolata 'Spare - Il Minore') resta una possibilità aperta, ma tutta da confermare. A sottolinearlo è stato lo stesso Harry, in una nuova anticipazione di una delle due interviste televisive concesse in vista del lancio del libro e destinate ad andare in onda domenica. "Ci sono molte cose che possono accadere fra ora e maggio", ha detto il duca di Sussex all'intervistatore di Itv, Tom Bradby, in risposta alla domanda se lui e la consorte Meghan siano disposti ad accettare l'invito di re Carlo III per l'incoronazione. "La porta è sempre aperta, ma la palla è nel loro campo", ha quindi aggiunto riferendosi evidentemente alla corte e al resto della famiglia reale. "C'è molto di cui discutere - ha infine precisato - e io spero davvero che essi abbiamo la volontà di sedersi e di parlare".

