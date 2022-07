Gb: in 3 per dopo Boris, davanti sempre Sunak e Mordaunt

LONDRA, 19 LUG - Si restringe a soli tre contendenti la corsa per succedere a Boris Johnson come leader Tory e futuro premier britannico, dopo il quarto scrutinio condotto oggi fra i deputati del partito di maggioranza e l'eliminazione di Kemi Badenoch, emergente viceministra di genitori nigeriani. Restano in lizza - in ordine di preferenze invariato - l'ex Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, l'ex ministra della Difesa Penny Mordaunt e la titolare degli Esteri Liz Truss.

