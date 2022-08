Gb: in cella stuntman che impersonò regina col paracadute

ROMA, 16 AGO - Uno stuntman britannico, divenuto celebre alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012 quando si lanciò col paracadute sullo stadio ironicamente vestito come una improbabile regina Elisabetta con tanto di mutandoni, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per violenza domestica per aver gettato la moglie per le scale di casa. Gary Connery, 53 anni, skydiver e stuntman, ha provocato lesioni alla moglie Tanya nel 2020, a Henley-on-Thames, nella contea di Oxford. Il giudice nell'emettere la sentenza ha detto che Connery non ha mostrato "alcun segno di pentimento" né ritiene di aver commesso alcun male. Il gesto di violenza, è emerso, avvenne al culmine di una discussione su chi dovesse spegnere la luce, dopo che entrambi i coniugi avevano bevuto alcool in abbondanza.

