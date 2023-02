Gb: in corso il più grande sciopero della sanità, gravi disagi

LONDRA, 06 FEB - E' in corso il più grande sciopero nella storia della sanità pubblica britannica, con le mobilitazioni nello stesso giorno degli infermieri e degli addetti alle ambulanze, mentre i servizi sono ridotti al minimo negli ospedali inglesi. Si tratta di una nuova protesta sindacale lanciata per l'adeguamento dei salari all'inflazione record a fronte della linea dura portata avanti dal governo conservatore di Rishi Sunak. Inevitabili i gravi disagi per i pazienti mentre il servizio sanitario nazionale, l'Nhs, ha esortato il pubblico a utilizzare i servizi di emergenza solo se strettamente necessario, quindi per chi è in pericolo di vita, ed è possibile che oggi sia raggiunto un "punto critico". I vertici sanitari sono "particolarmente preoccupati" per le persone che bisognose di cure d'urgenza non si rivolgeranno agli ospedali temendo di non essere assistite. Anche il governo ha ammesso quanto la situazione risulta difficile. "Nonostante le misure di emergenza messe in atto, gli scioperi guidati dai sindacati delle ambulanze e degli infermieri di questa settimana comporteranno inevitabilmente ulteriori ritardi per i pazienti che stanno già affrontando attese più lunghe a causa dei ritardi nelle cure accumulati a causa del Covid", ha avvertito il ministro della Sanità, Steve Barclay. La protesta sindacale degli infermieri riguarda principalmente l'Inghilterra in quanto è stata sospesa quella in Galles mentre ci sono trattative in corso. Altre agitazioni di infermieri e addetti alle ambulanze sono previste in alcune parti dell'Inghilterra nei prossimi giorni.

