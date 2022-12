Gb: insulti a Meghan, Sun costretto a sospendere suo columnist

LONDRA, 20 DIC - Il Sun di Rupert Murdoch - testata scandalistica in prima fila nella reazione senza freni di gran parte dei media britannici contro i duchi di Sussex dopo gli "attacchi" al resto della famiglia reale contenuti nella recente docuserie prodotta da Netflix su Harry e Meghan - è stato costretto ad annunciare oggi la sospensione di uno dei suoi columnist più letti: il controverso quanto popolare Jeremy Clarkson, storica stella tv del Regno Unito. Nella sua rubrica settimanale Clarkson aveva scritto di "odiare" Meghan e di sognare di vederla obbligata a sfilare "nuda in parata" nel Regno, non appena vi rimetterà piede, per essere fatta oggetto di "lanci di escrementi" da parte dei britannici. Uno scampolo di volgarità sessiste quanto verbalmente violente, per il quale si è poi scusato in modo ambiguo dopo essere stato contestato in pubblico persino da sua figlia. Ma a cui il Sun ha fatto seguire la cancellazione della rubrica solo a tre giorni di distanza; e solo - almeno ufficialmente - "su sua richiesta".

