Gb: maltempo su Londra, voli sospesi ad aeroporto Stansted

ROMA, 12 DIC - Una ondata di maltempo sta colpendo la Gran Bretagna costringendo l'aeroporto londinese di Stansted a sospendere tutti i voli. Ritardi e cancellazioni anche a Heathrow e Gatwick, coperti di neve e ghiaccio e avvolti in una nebbia gelida. Lo riporta la Bbc. Rimane un'allerta meteo gialla per Scozia, Londra e Inghilterra sud-occidentale e i disagi sono destinati a perdurare almeno per tutta la mattinata di oggi. Anche i treni hanno subito ritardi e ai conducenti di veicoli è stato raccomandato di prestare particolare attenzione dopo diversi incidenti in autostrada. Ieri sera è stata chiusa l'unica pista di Stansted per consentire lo sgombero della neve; bloccati gli aeromobili con le ali coperte di ghiaccio. A Heathrow, ieri, più di 50 voli sono stati cancellati a causa della nebbia. Si prevede che l'ondata di maltempo duri alcuni giorni e che i disagi negli spostamenti perdurino. Tutti i passeggeri sono invitati a verificare lo status dei propri voli prima di mettersi in viaggio.

