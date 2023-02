Gb: media, Greg Hands nuovo presidente dei Conservatori

LONDRA, 07 FEB - Il viceministro al Commercio Greg Hands è stato scelto come nuovo presidente del partito conservatore britannico secondo Sky News. Prende il posto occupato in precedenza da Nadhim Zahawi, l'ex ministro senza portafoglio silurato di recente per violazione del codice ministeriale in seguito a una controversia multimilionaria col fisco. La decisione fa parte di un minirimpasto di governo lanciato oggi dal premier Rishi Sunak. Hands, 57 anni, nella sua carriera ha ricoperto altri incarichi di viceministro, alle Attività produttive e prima ancora al Tesoro. E' previsto più tardi anche l'annuncio di una riorganizzazione di alcuni ministeri, fra cui lo scorporo di quello delle Attività produttive e la creazione di uno dedicato all'Energia.

