Gb: media, regina fa di castello Windsor sua dimora permanente

LONDRA, 06 MAR - Il castello di Windsor è destinato a diventare la dimora permanente della regina Elisabetta, in quanto non è previsto che la sovrana 95enne torni a vivere in sede stabile a Buckingham Palace. E' quanto si legge sul Sunday Times, che cita alcune fonti vicine alla famiglia reale. Da circa due anni la sovrana risiede a Windsor, in pratica dall'inizio della pandemia, ma anche in precedenza restava ormai a dormire a palazzo solo in qualche occasione. La residenza nel Berkshire è stata per lei congeniale ancor di più dopo che i medici di corte le hanno consigliato un lungo periodo di riposo, in cui ha portato avanti un'agenda molto limitata di impegni (spesso virtuali), per sospenderli del tutto per alcuni giorni dopo la positività al Covid, dal quale si è ripresa. Per il Sunday Times, il principe Carlo e Camilla saranno i prossimi membri della famiglia reale a stabilirsi in forma stabile a Buckingham Palace come re e regina consorte. Carlo, 73 anni, è noto per preferire la sua residenza londinese, Clarence House, ma ha ammesso che il palazzo dovrebbe rimanere il "quartier generale della monarchia", quindi la residenza ufficiale, una volta salito al trono. Intende anche dare al pubblico un maggiore accesso al palazzo e ad altre residenze reali ufficiali e private. Elisabetta ha risieduto per gran parte del suo regno a Palazzo e proprio quest'anno celebra i 70 anni sul trono col Giubileo di Platino.

