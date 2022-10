Gb: per i bookmaker Rishi Sunak sarà prossimo primo ministro

ROMA, 20 OTT - Nel pieno del caos politico fra Downing Street e Westminster, gli 'scommettitori' sembrano essere gli unici a vederci chiaro e puntano tutto su Rishi Sunak prossimo primo ministro britannico. I bookmaker danno infatti Sunak come superfavorito 11/10 come successore di Liz Truss. Segue Penny Mordaunt per 7/2 e Ben Wallace dato a 8/1. Le chance di Jeremy Hunt restano inoltre a 9/1, sebbene l'attuale cancelliere dello Scacchiere abbia escluso di correre per la leadership Tory. Per gli scommettitori sarebbero in pista anche gli ex premier Boris Johnson e Theresa May, rispettivamente dati a 13/1 e16/1. A seguire Michael Gove a 31/1, Grant Shapps a 35/1 e Suella Braverman a 55/1.

