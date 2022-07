Gb, russi usano traghetto dopo distruzione ponte a Kherson

ROMA, 30 LUG - A Kherson, dopo che gli ucraini hanno messo fuori uso il principale ponte della città, le forze russe hanno probabilmente installato due ponti modulari e un sistema di attraversamento con traghetto. E' quanto affermano fonti dell'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano, come riporta Ukrinform. L'intelligence britannica osserva inoltre che nei territori recentemente conquistati nel sud dell'Ucraina, le autorità russe insediate sono molto probabilmente "sottoposte a crescenti pressioni da parte di Mosca" per consolidare il loro controllo sulla regione e preparare i referendum sull'adesione alla Russia nel corso dell'anno. La Russia attualmente classifica le aree occupate come "amministrazione civile-militare" ad interim. È probabile che le autorità locali stiano costringendo la popolazione a rivelare i propri dati personali per comporre i registri elettorali", si legge nel rapporto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA