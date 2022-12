Gb: Sunak su scioperi, possono finire solo se vengono revocati

LONDRA, 13 DIC - Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha ribadito la linea dura scelta dal governo conservatore per affrontare gli scioperi nel Regno Unito, incluso quello dei ferrovieri in corso questa settimana. L'esecutivo è stato "stato giusto e ragionevole" nell'offrire aumenti salariali ai dipendenti del settore pubblico seguendo le raccomandazioni degli organismi indipendenti e nel facilitare i negoziati tra le union e le aziende. Quindi le agitazioni possono finire solo se le revocano i sindacati. Questo è quanto emerso, secondo i media, Sunak ha sottolineato che l'inverno "sarà un periodo difficile" da superare per i britannici a causa della serie di disagi previsti in diversi settori. Dall'altra parte, i sindacati rivendicano invece aumenti salariali in linea con l'inflazione record nel Regno e non sembrano intenzionati a cedere ad aumenti di stipendio lontani dalle loro richieste come quelli proposti sino a oggi.

