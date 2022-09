Gb: Truss congela il costo delle bollette per due anni

LONDRA, 08 SET - Le famiglie britanniche non pagheranno in media per le bollette energetiche nei prossimi due anni più di 2.500 sterline (su base annuale) "mentre rimettiamo in carreggiata il mercato dell'energia". La premier conservatrice Liz Truss ha così annunciato alla Camera dei Comuni il suo maxi piano energetico per evitare il drastico rincaro dell'80% in arrivo già il primo ottobre. Si tratta della sua prima iniziativa dopo l'insediamento a Downing Street.

