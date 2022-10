Gb: Truss si difende ai Comuni, nostra azione decisiva

LONDRA, 12 OTT - Il governo britannico sta portando avanti una "azione decisiva" contro il caro bollette e per ridurre il maggiore carico fiscale degli ultimi 70 anni. Così la premier conservatrice Liz Truss ha difeso l'operato del suo esecutivo durante il primo Question Time alla Camera dei Comuni dopo il caos economico (avvenuto in un periodo di pausa dei lavori a Westminster) prodotto dai contraccolpi della mini-manovra presentata il 23 settembre. Truss ha aggiunto: "Come risultato della nostra azione vedremo una crescita maggiore e una minore inflazione".

