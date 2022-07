Gb: Truss si rafforza in corsa leadership con appoggio Wallace

LONDRA, 29 LUG - Nella corsa a due per la leadership Tory e la carica di nuovo premier britannico si rafforza ancora di più la ministra degli Esteri Liz Truss dopo l'endorsement fatto dal titolare della Difesa Ben Wallace, uno dei componenti più apprezzati nell'esecutivo del primo ministro uscente Boris Johnson. Mentre l'altro contendente, l'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, ammette di essere indietro e di voler lottare per ogni singolo voto degli iscritti al partito conservatore. Appare sempre più difficile la sua rimonta, in particolare dopo che un pezzo da novanta come Wallace ha scelto chi sostenere e lo ha fatto in un intervento sul Times. Secondo lui Truss è "schietta, onesta ed esperta", e può garantire l'"integrità" necessaria per un ruolo tanto importante. Wallace ha anche apertamente criticato la decisione di Sunak e di altri ministri di dimettersi in un "momento di crisi" per il governo. La decisione del titolare della Difesa arriva dopo che ieri sera a Leeds sono iniziati i confronti sul territorio dei due candidati con la base degli iscritti chiamati a votarli per scegliere il successore di Johnson. Mentre Sunak, partito come candidato della competenza e del buon senso tenta ora di inseguire la rivale sul terreno di promesse care alle destra interna e sui temi identitari, insistendo ad esempio sulla sicurezza e sul vecchio modello selettivo delle Grammar Schools, Truss rivendica la continuità col governo Johnson e afferma di voler "realizzare quanto è stato promesso nel programma elettorale del 2019".

