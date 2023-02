Gb, una campagna aerea di Mosca su larga scala è improbabile

ROMA, 16 FEB - La Forze aerospaziali russe (VKS) mantengono probabilmente una flotta in gran parte intatta di circa 1.500 aerei militari con equipaggio, nonostante ne abbiano persi oltre 130 dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina: tuttavia, è improbabile che la VKS stia preparando una campagna aerea su larga scala poiché nelle attuali circostanze subirebbe probabilmente perdite di velivoli insostenibili. Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence. La VKS continua a schierare un numero di jet a sostegno dell'operazione in Ucraina simile a quello di molti mesi fa, sottolinea il rapporto pubblicato su Twitter, osservando che le sortite russe sono aumentate nell'ultima settimana, dopo essersi mantenute stabili per diverse settimane. Nel complesso, la performance dell'Aviazione russa continua ad essere limitata da una minaccia sempre elevata da parte delle difese aeree ucraine e dall'utilizzo di un gran numeri di basi a causa della minaccia di attacchi contro gli aeroporti russi. I jet di Mosca, inoltre, operano quasi esclusivamente sui territori occupati e non riescono quindi a svolgere in modo efficace il loro ruolo chiave di attacco, conclude il rapporto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA