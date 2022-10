Gb: Wallace si chiama fuori, 'orientato verso Johnson'

LONDRA, 21 OTT - Ben Wallace, rispettato ministro della Difesa britannico, si è chiamato fuori stamattina dalla corsa per la successione a Liz Truss come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito. Corsa nella quale ha detto di essere "orientato" a sostenere invece l'opzione di un ritorno in sella di Boris Johnson, a patto che l'ex premier "risponda" in modo convincente ad "alcuni interrogativi" rimasti aperti in relazione al cosiddetto scandalo del Partygate e ad altre vicende che sono state alla base delle dimissioni impostegli obtorto collo tre mesi fa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA