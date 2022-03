Gentiloni, la prossima settimana nuovo schema su aiuti Stato

BRUXELLES, 18 MAR - "La commissione pubblicherà la prossima settimana il nuovo schema temporaneo di deroga agli aiuti di Stato che come avvenuto nel caso della pandemia consentirà di sostenere con la finanza pubblica le imprese più esposte perché hanno attività molto collegate alla Russia e all'Ucraina" o perché "sono imprese energivore" o "risentono in modo particolare di dell'aumento dei prezzi di alcuni di alcune commodity". "Sarà uno schema di deroga alle regole sugli aiuti di Stato ovviamente più limitato di quello per la pandemia e mirato alle imprese particolarmente colpite". Lo ha detto il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA