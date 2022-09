Germania, accoltella due persone gridando 'Allah akbar'

BERLINO, 09 SET - Un uomo armato di coltello ha ferito due persone ieri sera in una città della Germania meridionale, prima di essere colpito a morte dalla polizia che afferma di indagare su un possibile "contesto islamista o terroristico". Il 30enne ha aggredito diversi passanti "con almeno un coltello" nei pressi della stazione di Ansbach, cittadina della Baviera non lontano da Norimberga, secondo una dichiarazione della polizia locale. Due persone sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita, secondo la stessa fonte. Durante l'intervento della polizia l'aggressore "ha aggredito gli agenti", che hanno aperto il fuoco e lo hanno ferito a morte. Secondo i testimoni, "l'uomo ha anche gridato più volte 'Allah akbar'", precisa la polizia affermando di indagare per scoprire "se quanto accaduto abbia un legame con un contesto islamista o terroristico".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA