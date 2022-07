Germania: al Bundestag sventola per la prima volta bandiera Lgbt

ROMA, 23 LUG - Al palazzo del Reichstag a Berlino, dove siede il parlamento tedesco, sventola per la prima volta nella sua storia la bandiera arcobaleno della comunità Lgbt. Lo riporta la Dpa precisando che questa mattina sono state issate tre bandiere multicolori, su una delle torri del palazzo e davanti a due dei suoi ingressi, in occasione del "Christopher Street Day". Si tratta della giornata che commemora la storica rivolta degli omosessuali contro l'aggressione della polizia a New York nel 1969 e che apre la marcia a Berlino in difesa dei diritti delle minoranze sessuali e di genere. La sfilata inizia a mezzogiorno nel centro della città e terminerà due ore dopo. Sono attese diverse centinaia di migliaia di persone. Lo scorso aprile il ministero dell'Interno tedesco ha autorizzato l'esposizione della bandiera arcobaleno sugli edifici ufficiali federali in determinate occasioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA